La Premier torna già in campo: c'è Brighton-Chelsea. Rosenior: "Palmer infortunato"
La Premier League torna già in campo, all'indomani dell'ultima sfida che ha chiuso la 33^ giornata. La sfida fra Brighton e Chelsea infatti apre la 34^ giornata, che si svilupperà fra i prossimi giorni e il weekend. L'allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, a Sky Sports ha spiegato l'assenza di Cole Palmer: "Cole ha un problema di rigidità al bicipite femorale che si porta dietro da un po' di tempo, quindi salterà questa partita e vedremo come si comporterà in vista della semifinale di FA Cup. Joao Pedro sarà in forma per domenica".
Le formazioni ufficiali di Brighton-Chelsea
Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Baleba, Hinshelwood, Lordo; Minteh, Rutter, Mitoma.
A disposizioni: Steele, Igor, Dunk, Welbeck, Kostoulas, Ayari, de Cuyper, O'Riley, Veltman.
Chelsea: Sanchez; Fofana, Chalobah, Cucurella; Gusto, Caicedo, Lavia, Enzo, Hato; Neto, Delap
A disposizione: Sharman-Lowe, Acheampong, Tosin, Sarr, Essugo, Andrey Santos, Garnacho, Derry, Guiu.
La classifica
1. Arsenal 70 (33)
2. Manchester City 67 (32)
3. Manchester United 58 (33)
4. Aston Villa 58 (33)
5. Liverpool 55 (33)
6. Chelsea 48 (33)
7. Brentford 48 (33)
8. Bournemouth 48 (33)
9. Brighton 47 (33)
10. Everton 47 (33)
11. Sunderland 46 (33)
12. Fulham 45 (33)
13. Crystal Palace 43 (32)
14. Newcastle 42 (33)
15. Leeds 39 (33)
16 Nottingham Forest 36 (33)
17. West Ham 33 (33)
18. Tottenham 31 (33)
19. Burnley 20 (33)
20. Wolverhampton 17 (33)