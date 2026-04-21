Real Sociedad, arresti fra gli ultras dopo la finale con l'Atletico: la ricostruzione

Alcuni tifosi ultras legati alla Real Sociedad sono stati arrestati dalla Guardia Civile di Bajadoz dopo aver tentato di costringere un furgone di tifosi dell'Atlético de Madrid a lasciare l'autostrada, vicino a Badajoz. I fatti sarebbero accaduti mentre i tifosi del Madrid tornavano dalla finale della Copa del Rey.

Secondo le testimonianze riportate dalla stampa iberica, diverse auto avrebbero circondato e disturbato il veicolo per diversi minuti, cercando di spingerlo fuori strada. Una sostenitrice dell'Atlético, che ha filmato la scena, ha spiegato di aver avuto "molto paura" e di aver dovuto rifugiarsi su una corsia di servizio per far passare gli aggressori. Il gruppo stava viaggiando in un camper che mostrava una bandiera spagnola e lo stemma dell'Atlético. "È stato vergognoso." Ha detto a Tiempo de Juego su Cadena COPE che "eravamo terrorizzati e abbiamo dovuto accostare in una strada di servizio in modo che potessero passare".

La polizia di Jusapol ha reso noto che le targhe erano state raccoltet, consentendo il rapido intervento della Guardia Civile e l'arresto dei sospetti. L'incidente è oggetto di un'indagine.