Liga, piccolo passo salvezza per il Valencia: 1-1. Athletic ok: 1-0 all'Osasuna di Lisci

È iniziato il turno infrasettimanale della 33^ giornata della Liga spagnola. Vittoria di misura per l'Athletic Club contro l'Osasuna di Alessio Lisci, grazie al gol di Guruzeta. Piccoli passi salvezza per Maiorca e Valencia, che impattano 1-1 portandosi rispettivamente a +3 e +4 dalla zona rossa.

I risultati di stasera:

Athletic-Osasuna 1-0

16' Guruzeta (A)

Maiorca-Valencia 1-1

49' Costa (M), 67' Sadiq (V)

Il programma della 33^ giornata in Liga

Martedì 21 aprile

Athletic - Osasuna 1-0

Marioca - Valencia 1-1

Girona - Betis

Real Madrid - Alavés

Mercoledì 22 aprile

Elche - Atlético Madrid

Real Sociedad - Getafe

Barcellona - Celta Vigo

Giovedì 23 aprile

Levante - Siviglia

Rayo Vallecano - Espanyol

Oviedo - Villarreal

CLASSIFICA

1. Barcellona 79

2. Real Madrid 70

3. Villarreal 61

4. Atlético Madrid 57

5. Betis 46

6. Celta Vigo 44

7. Real Sociedad 42

8. Getafe 41

9. Athletic Bilbao 41

10. Osasuna 39

11. Espanyol 38

12. Girona 38

13. Rayo Vallecano 35

14. Valencia 36

15. Maiorca 35

16. Siviglia 34

17. Alavés 33

18. Elche 32

19. Levante 29

20. Oviedo 27

MARCATORI

23 reti: Mbappé (Real Madrid)

21 reti: Muriqi (Maiorca)

16 reti: Budimir (Osasuna)