Liga, piccolo passo salvezza per il Valencia: 1-1. Athletic ok: 1-0 all'Osasuna di Lisci
È iniziato il turno infrasettimanale della 33^ giornata della Liga spagnola. Vittoria di misura per l'Athletic Club contro l'Osasuna di Alessio Lisci, grazie al gol di Guruzeta. Piccoli passi salvezza per Maiorca e Valencia, che impattano 1-1 portandosi rispettivamente a +3 e +4 dalla zona rossa.
I risultati di stasera:
Athletic-Osasuna 1-0
16' Guruzeta (A)
Maiorca-Valencia 1-1
49' Costa (M), 67' Sadiq (V)
Il programma della 33^ giornata in Liga
Martedì 21 aprile
Athletic - Osasuna 1-0
Marioca - Valencia 1-1
Girona - Betis
Real Madrid - Alavés
Mercoledì 22 aprile
Elche - Atlético Madrid
Real Sociedad - Getafe
Barcellona - Celta Vigo
Giovedì 23 aprile
Levante - Siviglia
Rayo Vallecano - Espanyol
Oviedo - Villarreal
CLASSIFICA
1. Barcellona 79
2. Real Madrid 70
3. Villarreal 61
4. Atlético Madrid 57
5. Betis 46
6. Celta Vigo 44
7. Real Sociedad 42
8. Getafe 41
9. Athletic Bilbao 41
10. Osasuna 39
11. Espanyol 38
12. Girona 38
13. Rayo Vallecano 35
14. Valencia 36
15. Maiorca 35
16. Siviglia 34
17. Alavés 33
18. Elche 32
19. Levante 29
20. Oviedo 27
MARCATORI
23 reti: Mbappé (Real Madrid)
21 reti: Muriqi (Maiorca)
16 reti: Budimir (Osasuna)