Chris Hughton rivela: "Mi hanno diagnosticato un cancro e mi sono operato. Ora sto bene"

L’ex allenatore di Brighton e Newcastle, Chris Hughton, ha rivelato di aver affrontato una diagnosi di tumore alla prostata nell’aprile dello scorso anno, una notizia arrivata all’improvviso ma gestita con grande lucidità. La malattia è stata individuata in fase precoce, permettendo un intervento chirurgico tempestivo già nel mese di maggio.

In un’intervista rilasciata al Daily Mail, il tecnico 67enne ha raccontato il proprio approccio alla diagnosi con sorprendente serenità: "La notizia non mi ha spaventato particolarmente. So che ogni caso è diverso, ma il mio primo pensiero è stato: ‘Andrà tutto bene’. Non ho mai creduto che potesse essere qualcosa di fatale. Ho pensato semplicemente che avremmo fatto ciò che era necessario fare". Hughton ha spiegato di aver ricevuto consigli medici chiari e completi prima di scegliere la soluzione più adatta: "Mi sono state illustrate tutte le opzioni di trattamento e ho deciso di sottopormi alla rimozione della prostata. Il recupero è stato molto positivo". A distanza di un anno dall’operazione, l’ex tecnico si dice in ottima forma: “È passato un anno dall’intervento e mi sento bene. Tutto è andato per il meglio e ho ancora tanta energia”.

Figura molto rispettata nel calcio britannico, Hughton ha avuto una lunga carriera da giocatore, soprattutto con il Tottenham, con cui ha collezionato quasi 400 presenze vincendo Coppa UEFA e FA Cup. In panchina ha guidato anche Birmingham, Norwich, Nottingham Forest e la nazionale del Ghana.