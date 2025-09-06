Ufficiale Una ex stellina del Barcellona in Iran: l'Esteghlal annuncia l'arrivo di Munir El Haddadi

L’Iran accoglie una vecchia stellina del calcio europeo. L’Esteghlal ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Munir El Haddadi, attaccante ispano-marocchino cresciuto ed esploso al Barcellona, prima della parabola discendente. L'ex gioiellino blaugrana ha firmato un contratto biennale con il club di Teheran. Si tratta di uno dei trasferimenti di maggior rilievo per la società negli ultimi anni, a conferma delle ambizioni di tornare protagonista sia in patria che in Asia.

Classe 1995, El Haddadi arriva dal CD Leganés, ma vanta una carriera ricca di esperienze nella Liga spagnola. Cresciuto nella cantera del Barcellona, con cui debuttò nel 2014 sotto la guida di Luis Enrique segnando al suo esordio, ha indossato le maglie di Valencia, Alavés, Siviglia, Getafe e Las Palmas. Può agire sia da esterno che da centravanti, garantendo soluzioni offensive differenti.

Sul piano internazionale, dopo aver rappresentato la Spagna nelle selezioni giovanili e in prima squadra, ha scelto in seguito di vestire la maglia del Marocco, con cui ha preso parte a competizioni ufficiali, anche se ora è uscito dal giro della nazionale. Munir, dunque, riparte da Teheran.