Copa del Rey, cinquina dell'Osasuna di Lisci. Il Getafe passa solo ai supplementari

I 32esimi di finale della Copa del Rey hanno regalato gol, sorprese e qualche brivido. L’Osasuna di Alessio Lisci ha superato l’Ebro in una gara spettacolare da otto reti, mentre il Maiorca ha dovuto sudare per imporsi sul Numancia in un altro match ricco di emozioni. Vittorie più facili per Alavés e Huesca, entrambe mai realmente in difficoltà contro Portugalete e Racing Ferrol.

Il colpo di giornata arriva dal Guadalajara, capace di eliminare il Ceuta con un prezioso 1-0 interno. Rischia il Getafe, che ha avuto bisogno dei tempi supplementari per evitare una clamorosa eliminazione contro il Navalcarnero.

Ebro - Osasuna 3-5

Numancia - Maiorca 2-3

Portugalete - Alaves 0-3

Racing Club Ferrol - Huesca 0-2

Guadalajara - Ceuta 1-0

Navalcarnero - Getafe 2-3 d.t.s.

Domani

Ourense - Girona

Reus - Real Sociedad

Pontevedra - Eibar

Mirandes - Gijon

Cultural Leonesa - Andorra

Ciudad Cieza - Levante

Quintanar del Rey - Elche

Torrent - Betis

Antoniano - Villarreal

Murcia - Cadice

Talavera - Malaga

Eldense - Almeria

Giovedì

Tenerife - Granada

Leganes - Albacete

Cartagena - Valencia

Real Avila - Vallecano

Extremadura - Siviglia

Saragozza - Burgos

Sant Andreu - Celta Vigo

Baleares - Espanyol

Sabadell - La Coruna

Ponferradina - Racing Santander