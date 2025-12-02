Copa del Rey, cinquina dell'Osasuna di Lisci. Il Getafe passa solo ai supplementari
I 32esimi di finale della Copa del Rey hanno regalato gol, sorprese e qualche brivido. L’Osasuna di Alessio Lisci ha superato l’Ebro in una gara spettacolare da otto reti, mentre il Maiorca ha dovuto sudare per imporsi sul Numancia in un altro match ricco di emozioni. Vittorie più facili per Alavés e Huesca, entrambe mai realmente in difficoltà contro Portugalete e Racing Ferrol.
Il colpo di giornata arriva dal Guadalajara, capace di eliminare il Ceuta con un prezioso 1-0 interno. Rischia il Getafe, che ha avuto bisogno dei tempi supplementari per evitare una clamorosa eliminazione contro il Navalcarnero.
Ebro - Osasuna 3-5
Numancia - Maiorca 2-3
Portugalete - Alaves 0-3
Racing Club Ferrol - Huesca 0-2
Guadalajara - Ceuta 1-0
Navalcarnero - Getafe 2-3 d.t.s.
Domani
Ourense - Girona
Reus - Real Sociedad
Pontevedra - Eibar
Mirandes - Gijon
Cultural Leonesa - Andorra
Ciudad Cieza - Levante
Quintanar del Rey - Elche
Torrent - Betis
Antoniano - Villarreal
Murcia - Cadice
Talavera - Malaga
Eldense - Almeria
Giovedì
Tenerife - Granada
Leganes - Albacete
Cartagena - Valencia
Real Avila - Vallecano
Extremadura - Siviglia
Saragozza - Burgos
Sant Andreu - Celta Vigo
Baleares - Espanyol
Sabadell - La Coruna
Ponferradina - Racing Santander
