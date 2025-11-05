Corinthians, crisi finanziaria. Eppure Depay non rinuncia alla suite da 40mila euro al mese

La grave crisi finanziaria che sta attraversando il Corinthians ha portato a un controllo scrupoloso dei conti del club. E la maggiore spesa del 'Timão', in questo momento, è... Memphis Depay. Esatto, l'ex attaccante di Barcellona e Atletico Madrid, tra gli altri, ha firmato un contratto del valore di 11 milioni di euro all’anno: cifra che, secondo Globo Esporte, potrebbe salire fino a 19 milioni in base a diverse clausole.

Stando al media brasiliano, infatti, il contratto include piccoli dettagli come sicurezza privata, due veicoli blindati con autista, uno chef personale e l’alloggio. Quest’ultima condizione, però, è quella che il maggior goleador dell'Olanda potrebbe presto perdere. Il club brasiliano infatti ha invitato Depay a "stringere la cintura" e a "lasciare" la lussuosa suite in cui risiede nel centro di San Paolo. Il motivo? Ovviamente il costo spropositato da più di 40mila euro al mese.

"Il presidente del Consiglio di Amministrazione, Osmar Stábile, si è incontrato con Memphis e gli ha spiegato la necessità che il giocatore lasciasse l’hotel e si trasferisse in una casa o in un appartamento meno costoso", l'estratto dei verbali della riunione riportato da GE. E Depay come ha reagito? In un primo momento avrebbe mostrato buona volontà di fronte alla proposta di Stabile, ma al momento l'olandese di 31 anni è ancora lì nella suite e secondo UOL, non ci sono prospettive che la lasci. Questo anche perché le case visitate dall'ex Atletico Madrid non sarebbero state di suo gradimento e non disporrebbero di tutti i comfort che ha al momento, tra cui servizio in camera, maggiordomo, portineria e non solo.