Olanda, Depay va a quota 35 assist e supera Sneijder: "Mi aspetto un messaggio da Wes"

"Ho sempre fatto assist e segnato gol negli ultimi anni. Per me è una delle cose più importanti nel calcio. Ecco perché gioco in attacco". Parole di Memphis Depay che, con i passaggi vincenti per le reti di Malen e Van Dijk nel 4-0 alla Finlandia valido per le qualificazioni ai Mondiali, ha raggiunto quota 35 con l'Olanda ed è diventato il miglior uomo assist nella storia della Nazionale oranje.

Superato un altro top player come Sneijder: "Probabilmente - ha detto Depay, come riportato da De Telegraaf - riceverò un messaggio da Wes. È stato un calciatore fantastico e ha dimostrato cose straordinarie. Ormai è difficile vedere qualcuno come lui. A volte è una vera perdita. Numeri dieci come quello sono speciali. Sia con la mano sinistra che con la destra. Quando entri in quel gruppo e li superi, è fantastico, ovviamente. Ma non è la cosa più importante. Dobbiamo qualificarci, e la nostra attenzione deve essere tutta su quello".