Olanda, Depay si prende un'altra corona: l'ex Atletico ha superato anche Sneijder ora

Memphis Depay non è più solo il miglior capocannoniere dell'Olanda. L'attaccante di 31 anni, che nel settembre 2024 è atterrato in Brasile per giocare con il Corinthians dopo essere rimasto svincolato dall'Atletico Madrid, non perde più occasione per lanciare messaggi forti al CT Koeman in vista del Mondiale 2026.

E da questa sera, dopo il 4-0 inferto alla Finlandia, Depay è diventato anche il re degli assist della nazionale olandese. Il leader dell’attacco degliOranje ha raggiunto quota 35 assist grazie ai due passaggi decisivi per Malen e Van Dijk, diventando così il giocatore con il maggior numero di assist nella storia della nazionale olandese. Precisamente dal Mondiale del 1978.

Fino a stasera, condivideva questo record con Wesley Sneijder, ma Depay ha infranto il record e si è preso la corona di miglior assist-man. Come se non fosse sufficiente, stasera contro la Finlandia ha firmato anche un rigore glaciale che lo ha portato a quota 54 reti con la maglia della Nazionale.

I risultati delle 18

Far Oer - Repubblica Ceca 2-1

67' Sorensen (F), 78' Karabec (R), 81' Agnarsson (F)

Olanda - Finlandia 4-0

8' Malen (O), 17' Van Dijk (O), 38' Depay (rigore, O), 84' Gakpo (O)

Scozia - Bielorussia 2-1

15' Ché Adams (S), 84' McTominay (S), 90'+6 Kuchko (B)

Classifica Gruppo G

1. Olanda 16 punti

2. Polonia 10

3. Finlandia 10

4. Lituania 3

5. Malta 2