Cosa è successo dopo il gol di Vinicius? Arbeloa: "Prestianni deve spiegarlo a tutti"

Alvaro Arbeloa, tecnico del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria in casa del Benfica: "Sono molto contento per la nostra partita, per il risultato, una prestazione solida. Ovviamente non è finita, ma abbiamo fatto molto bene".

Cosa è successo dopo il gol di Vinicius?

"Dovete chiedere al giocatore del Benfica (Prestianni, ndr) cosa ha detto a Vini, e dovrebbe spiegarlo a tutti. Lui deve rispondere a questa domanda".

Sei andato a parlare con Josè Mourinho, cosa vi siete detti?

"Questo resta fra me e lui. Non ci sarà al ritorno perché è stato espulso? Lui tornerà al Bernabeu perché se lo merita, forse gli arbitri dovrebbero stare un po' più calmi".