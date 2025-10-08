Arsenal, anche il Chelsea vuole rinnovare Stamford Bridge: chi si accaparrerà Wembley?

Secondo quanto riportato da The Telegraph, l'Arsenal starebbe valutando un progetto di ammodernamento dell'Emirates Stadium per aumentarne la capienza dagli attuali 60.700 a oltre 70.000 posti. Il report sostiene che il club ha diverse opzioni per modificare la pendenza delle tribune e adattare la disposizione dei posti, ma l'aspetto esterno dello stadio rimarrebbe simile, poiché la maggior parte degli interventi verrebbe realizzata all'interno dell'impianto.

Ma anche il Chelsea sta prendendo in considerazione la ristrutturazione di Stamford Bridge, sebbene i loro ambiziosi piani stiano incontrando diverse difficoltà. Dopo la notizia delle intenzioni dell'Arsenal, i tifosi dei Blues hanno accusato i Gunners di voler sabotare i loro progetti, puntando a occupare Wembley. Lo stadio nazionale, infatti, potrebbe servire al club di Londra Ovest come "casa temporanea" nel caso decidesse di procedere con la ricostruzione o la costruzione di un nuovo impianto.

Se l'Arsenal scegliesse davvero Wembley come campo da gioco provvisorio, non sarebbe la prima volta che i Gunners giocano nella casa del calcio inglese. La squadra ha già disputato sei partite di Champions League in quello stadio durante le stagioni 1998-99 e 1999-2000.