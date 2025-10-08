Inghilterra, tegola pesante: Kane non ha partecipato alla seduta di oggi, in dubbio per il Galles

Pessime notizie dal ritiro dell'Inghilterra di Tuchel: Harry Kane ha saltato l'allenamento di oggi, un durissimo colpo per l'Inghilterra in vista della sfida contro il Galles. Il capitano dei Tre Leoni, che sta vivendo un momento di forma eccezionale sia con il club che in Nazionale, ha subito un colpo durante la vittoria per 3-0 del Bayern Monaco contro l'Eintracht Francoforte lo scorso fine settimana. La sua partecipazione contro i vicini gallesi è ora avvolta nell'incertezza.

Kane è uscito zoppicando nelle fasi finali del match di Bundesliga, suscitando timori sulla sua condizione fisica a pochi giorni dal doppio impegno internazionale dell'Inghilterra. Nonostante le speranze iniziali di un rapido recupero, il 32enne è risultato assente dalla seduta di allenamento completa di oggi, uno scenario che nessun tifoso inglese avrebbe voluto vedere.

Proprio il ct nella giornata di oggi ha esaltato l'impatto del giocatore: "È in forma strepitosa; si percepisce che è pieno di fiducia e può farsi carico senza sforzo sia del Bayern che dell'Inghilterra. È al suo meglio, e sono felice di averlo come capitano". In Germania Kane continua ad avere numeri clamorosi, con più gol che presenze: al momento sono 73 reti in 69 gettoni con la maglia dei campioni della scorsa Bundesliga. Con l'Inghilterra invece sono 74 gol in 109 presenze, numeri fantascientifici.