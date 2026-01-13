Cristiano Ronaldo battuto, accusa l'Al Hilal di Inzaghi: gesto del "furto" alle telecamere

Un gesto neanche tanto velato con un sorriso amaro. Dopo aver visto materializzarsi la sconfitta con il calcio di rigore del 3-1 siglato al 92' da Ruben Neves, Cristiano Ronaldo dalla panchina dell'Al Nassr si è rivolto verso una telecamera che lo stava inquadrando ed ha mimato un gesto che sembra inequivocabile. Quello che significa "furto", con la mano destra. Qualcuno lo ha interpretato invece come un semplice gesto delle 5 dita, per ricordare le Champions vinte in carriera. L'Al Hilal di Simone Inzaghi ha superato 3-1 i rivali, portandosi a +7 in classifica dopo averli sorpassati nelle scorse settimane.

Proprio l'asso portoghese aveva siglato la rete del momentaneo 1-0 per i suoi nel corso del primo tempo, al 42'. Gol che gli ha permesso di toccare quota 959 reti in carriera, avvicinandosi così alla cifra tonda dei 1000. Non basta, però: CR7 vuole vincere e con il rigore assegnato nel finale ha visto allontanarsi il titolo per il campionato.

🚨🚨| CRISTIANO RONALDO AFTER AL HILAL SCORED THEIR THIRD GOAL!! pic.twitter.com/X7BZ4oNm5I — CentreGoals. (@centregoals) January 12, 2026

Classifica

1. Al Hilal 38 (14)

2. Al Nassr 31 (14)

3. Al Taawon 31 (13)

4. Al Ahli SC 28 (13)

5. Al Qadsiah 27 (13)

6. Al Ittihad FC 26 (13)

7. Al Ettifaq 22 (14)

8. Al Khaleej 21 (14)

9. Neom SC 20 (13)

10. Al Fateh 17 (13)

11. Al Hazem 16 (14)

12. Al Fayha 13 (13)

13. Al Kholood 12 (13)

14. Damac 9 (13)

15. Al Riyadh 9 (13)

16. Al Shabab 8 (13)

17. Al Okhdood 5 (13)

18. Al Najma 2 (14)