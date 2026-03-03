Coudet torna al River Plate e saluta i tifosi dell'Alaves: "Non vi ho mancato di rispetto"

"Ho rispettato e lavorato al 100% delle mie capacità e oggi tocca prendere una decisione che sento essere una grande opportunità, che spero non vediate come una mancanza di rispetto". L'Alaves ha pubblicato una lettera scritta dal tecnico Chaco Coudet e rivolta ai tifosi nel giorno del suo addio al club spagnolo per firmare con il River Plate. Nel messaggio, l'allenatore argentino mostra tutto il suo entusiasmo per la sfida che lo attende nel suo Paese d'origine e irradia ottimismo affinché la squadra possa mantenere la categoria.

"Voglio mandare un grande abbraccio a tutta la tifoseria dell'Alavés, sono grato per il rispetto ricevuto. Voglio dirvi che l'Alavés può contare a livello istituzionale su gente molto laboriosa, su un grande proprietario, su una grande dirigenza e su lavoratori quotidiani che sono molto importanti e che permettono a questo club di restare in Primera División", ha dichiarato il Chacho nel comunicato, diffuso pochi minuti dopo la nota ufficiale del club sulla sua uscita. Le sue parole segnano un addio cordiale, volto a preservare il legame costruito con l'ambiente basco durante la sua permanenza.

Passando per Madrid, Coudet è partito alle 15:05 (ora argentina) alla volta dell'aeroporto internazionale di Ezeiza, dove i dipendenti del suo nuovo club lo attenderanno nelle prime ore di mercoledì (intorno alle 4:00 del mattino). L'arrivo con il volo AR1133 segnerà l'inizio di una giornata intensa, con poche ore di sonno e un programma serrato che includerà la firma del contratto fino a dicembre 2027, la presentazione ufficiale e la guida del suo primo allenamento sul campo.