Premier League, i risultati: colpo Everton: 2-0 al Burnley, ora è in piena lotta per l'Europa
Colpo grosso dell'Everton, che battendo il Burnley avvicina il settimo posto e si candida alla lotta per i posti europei in questo finale di stagione. Pochi gol in serata e uno, che vale tre punti, lo fa il Sunderland, in grado di espugnare Leeds col minimo scarto, mentre tra Bournemouth e Brentford è 0-0. Ancora in corso la sfida tra il Wolverhampton, fresco di ritorno alla vittoria, e il Liverpool: 0-0 dopo i primi 45'. Questi i risultati delle gare disputate in serata:
Martedì 3 marzo
Bournemouth - Brentford 0-0
Everton - Burnley 2-0
Leeds United - Sunderland 0-1
Wolverhampton Wanderers - Liverpool 0-0 (fine primo tempo)
Mercoledì 4 marzo
Aston Villa - Chelsea
Brighton & Hove Albion - Arsenal
Fulham - West Ham United
Manchester City - Nottingham Forest
Newcastle United - Manchester United
Giovedì 5 marzo
Tottenham Hotspur - Crystal Palace
LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE
1. Arsenal 64 punti (29 gare)
2. Manchester City 59 (28)
3. Manchester United 51 (28)
4. Aston Villa 51 (28)
5. Liverpool 48 (28)
6. Chelsea 45 (28)
7. Brentford 44 (29)
8. Everton 43 (29)
9. Fulham 40 (28)
10. Bournemouth 40 (29)
11. Sunderland 40 (29)
12. Brighton 37 (28)
13. Newcastle 36 (29)
14. Crystal Palace 35 (28)
15. Leeds 31 (29)
16. Tottenham 29 (28)
17. Nottingham Forest 27 (28)
18. West Ham 25 (28)
19. Burnley 19 (29)
20. Wolves 13 (28)