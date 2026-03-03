Taça de Portugal, l'andata della semifinale sorride allo Sporting. In gol Luis Suárez

Va allo Sporting CP il primo atto della sfida al Porto, andata delle semifinali della Taça de Portugal 2025/26 all'Estádio José Alvalade: la gara si è conclusa con una vittoria per 1-0 dei padroni di casa. Il match è stato equilibrato e combattuto per gran parte dei 90 minuti, con poche occasioni limpide e un primo tempo bloccato sullo 0-0 nonostante un possesso leggermente favorevole allo Sporting e un Porto ben organizzato in difesa.

Il gol decisivo è arrivato al 62' su rigore trasformato da Luis Suárez, assegnato per un fallo in area, che ha sbloccato la partita e dato slancio ai leoni. Si tratta comunque di un risultato che lascia tutto aperto per il ritorno (al Dragão).