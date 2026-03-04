River Plate, il presidente Di Carlo: "Coudet nuovo allenatore, domani l'annuncio"

Il River Plate inaugura una nuova era con l'imminente arrivo di Eduardo Cacho Coudet. Si chiude così definitivamente il capitolo relativo a Marcelo Gallardo, che la scorsa settimana, dopo la vittoria per 3-1 contro il Banfield, ha rassegnato le dimissioni. Un addio figlio dei risultati deludenti di un secondo ciclo che, in quasi un anno e mezzo, non ha soddisfatto le aspettative. Stéfano Di Carlo, presidente del club, ha commentato la partenza del "Muñeco": "È stato un processo in cui abbiamo investito, abbiamo insistito sulla direzione intrapresa, rivedendo le decisioni di questa seconda fase. Abbiamo apportato correzioni; nell'ultimo colloquio gli ho chiesto, con spirito costruttivo e come il blocco unito che siamo stati, cosa avremmo potuto fare diversamente, ma non siamo riusciti a trovare una soluzione. Sono cose del calcio", ha dichiarato Di Carlo ripercorrendo gli ultimi mesi.

"Per quanto riguarda il mercato, abbiamo coperto i ruoli che riteneva necessari per il salto di qualità. Poi la preparazione per affrontare l'anno... ma alla fine le cose non sono andate come speravamo", evidenzia Olè.

Ai microfoni di ESPN, il patron dei Millonarios ha aggiunto ulteriori dettagli sulla rottura: "Questo non toglie né invalida l'importanza di Marcelo e la sua trascendenza per la nostra storia. È solo un piccolo episodio in un legame lunghissimo. Gli siamo grati e siamo convinti di aver sostenuto il suo lavoro fino in fondo. È stata una sua decisione: non vedeva più vie d'uscita e ha preso questa decisione. Un giorno mi ha chiamato dicendomi che non voleva continuare, anticipandomi la questione e chiedendomi di vederci a Ezeiza".

Su Coudet: "La nomina di Coudet è confermata, ne daremo l'annuncio domani a mezzogiorno."