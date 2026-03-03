FA Cup, si chiudono i sedicesimi di finale: Port Vale nelle prime sedici del torneo
Il Port Vale fa sua la qualificazione agli ottavi di finale di FA Cup grazie al guizzo nei tempi supplementari di Ben Waine: il neozelandese è l'eroe di Stoke-on-Trent stasera grazie al gol che batte al 116' il Bristol City. E' ultimo atto dei sedicesimi della coppa, d'ora in avanti saranno ottavi di finale: il Port Vale sfiderà il Sunderland.
Venerdì 13 febbraio
Hull City-Chelsea 0-4
Wrexham-Ipswich Town 1-0
Sabato 14 febbraio
Burton Albion-West Ham 0-1 dts
Norwich City-West Brom 3-1
Southampton-Leicester City 2-1 dts
Burnley-Mansfield Town 1-2
Manchester City-Salford City 2-0
Aston Villa-Newcastle 1-3
Liverpool-Brighton 3-0
Domenica 15 febbraio
Birmingham-Leeds 5-6 dcr
Grimsby Town-Wolverhampton 0-1
Stoke City-Fulham 1-2
Oxford United-Sunderland 0-1
Arsenal-Wigan 4-0
Lunedì 16 febbraio
Macclesfield-Brentford 0-1
Martedì 3 marzo
Port Vale-Bristol City 1-0 dts
