Premier League, il Wolverhampton crede alla salvezza: seconda vittoria di fila, battuto il Liverpool
Si chiude con il successo del Wolverhampton sul Liverpool il martedì sera di Premier League: i Lupi centrano il colpaccio grazie al gol di Andrè Trinidade al 94', un gol che regala una speranza salvezza ai Lupi, alla seconda vittoria di fila in Premier. La gara si infiamma nel finale, con Rodrigo Gomes che porta avanti i suoi al 78', che vengono raggiunti cinque minuti dopo dal quinto centro in Premier League di Mohamed Salah, il quale torna al gol in campionato dopo quasi quattro mesi. Slot fallisce l'aggancio al quarto posto ma può almeno dare il bentornato al gol dell'egiziano, che nelle ultime sei gare, cioè dal suo rientro dalla Coppa d'Africa, aveva collezionato tre assist importanti ma nessuna rete. Questi i risultati delle gare disputate in serata:
Martedì 3 marzo
Bournemouth - Brentford 0-0
Everton - Burnley 2-0
Leeds United - Sunderland 0-1
Wolverhampton Wanderers - Liverpool 2-1
Mercoledì 4 marzo
Aston Villa - Chelsea
Brighton & Hove Albion - Arsenal
Fulham - West Ham United
Manchester City - Nottingham Forest
Newcastle United - Manchester United
Giovedì 5 marzo
Tottenham Hotspur - Crystal Palace
LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE
1. Arsenal 64 punti (29 gare)
2. Manchester City 59 (28)
3. Manchester United 51 (28)
4. Aston Villa 51 (28)
5. Liverpool 48 (29)
6. Chelsea 45 (28)
7. Brentford 44 (29)
8. Everton 43 (29)
9. Fulham 40 (28)
10. Bournemouth 40 (29)
11. Sunderland 40 (29)
12. Brighton 37 (28)
13. Newcastle 36 (29)
14. Crystal Palace 35 (28)
15. Leeds 31 (29)
16. Tottenham 29 (28)
17. Nottingham Forest 27 (28)
18. West Ham 25 (28)
19. Burnley 19 (29)
20. Wolves 16 (29)
