Copa del Rey, remontada frustrada: non basta il 3-0 del Camp Nou, in finale va l'Atletico Madrid

Fatale l'andata al Barcellona di Hansi Flick, che saluta la Copa del Rey e manca l'appuntamento con la finalissima a causa del clamoroso 4-0 patito a Madrid contro l'Atletico di Simeone: non basta ai blaugrana una prova maiuscola che li vede vincere 3-0 al Camp Nou e sfiorare l'impresa di portare la gara ai supplementari. Saranno i colchoneros a giocarsi la coppa nazionale iberica.

Grande protagonista della sfida è Marc Bernal, che sblocca la sfida al 29' su invito di Yamal e realizza anche il gol del tris, nella ripresa, su invito di Cancelo, quando al fischio finale mancavano ancora 18 minuti. Il 2-0 invece lo ha realizzato Raphinha su calcio di rigore nei minuti di recupero del primo tempo. Come detto, il 3-0 non basta ad annullare il poker di Madrid e ai blaugrana restano solo i rimpianti.