Trump incontra Mansour al vertice per il cessate il fuoco: "Brav'uomo, e ha cash illimitati!"

I leader mondiali si sono riuniti in queste ore per discutere come trasformare il neonato cessate il fuoco tra Israele e Hamas in un accordo di pace a lungo termine, ma è stata l'osservazione estemporanea di Donald Trump sullo Sceicco Mansour a rubare la scena. Mentre Mansour posava per le fotografie con l'attuale Presidente degli Stati Uniti, Trump non ha resistito dal lanciare una delle sue classiche battute, che ha echeggiato in tutta la sala stampa. Con il suo caratteristico sorriso, Trump ha scherzato: "Un sacco di contanti, contanti illimitati... Ed è anche un brav'uomo!"

Mentre i tifosi di calcio conoscono lo Sceicco Mansour come l'uomo che ha trasformato il Manchester City in una superpotenza calcistica, il suo ruolo sulla scena mondiale è molto più complesso. Attraverso l'Abu Dhabi United Group, Mansour ricopre incarichi di alto livello nella Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti, nell'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) e nella Mubadala Investment Company; un vasto impero che collega energia, finanza e sport.

Quando l'Abu Dhabi United Group dello Sceicco Mansour acquistò il City per 210 milioni di sterline, in pochi avrebbero potuto prevedere ciò che ne sarebbe seguito. Sotto la sua gestione, il City ha conquistato otto titoli di Premier League, la Champions League del 2023, tre FA Cup e sei Coppe di Lega. La metà blu di Manchester è passata da underdog a powerhouse globale, sfidando l'élite mondiale stagione dopo stagione, il tutto ridefinendo l'economia del calcio moderno. Oggi, il nome di Mansour ha lo stesso peso nei corridoi della diplomazia globale che ha nelle sale riunioni della Premier League.