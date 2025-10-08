Hoffenheim, Asllani guarda in alto: "Il mio sogno è giocare un giorno per il Barcellona"

Fisnik Asllani avrebbe attirato l'interesse di diversi club europei a seguito del suo brillante inizio di stagione con l'Hoffenheim. Intervistato da Sport Bild, l'attaccante ventitreenne ha rivelato qual è in particolare la squadra per cui sogna di giocare: "Il mio club dei sogni è sempre stato il Barcellona. Ho sempre voluto giocare lì. Un giorno voglio giocare in Champions League. È importante avere dei sogni e lavorare per realizzarli". Il nazionale kosovaro, che la scorsa stagione ha giocato in prestito all'Elversberg in 2. Bundesliga, ha già segnato cinque gol in sette partite ufficiali in questa stagione ed è dunque il lizza per il titolo di capocannoniere.

Nonostante i suoi sogni a lungo termine, Asllani ha scelto quest'estate di firmare un rinnovo contrattuale con l'Hoffenheim fino al 2029. Tuttavia, potrebbe non restare così a lungo, dato che sia Sky Germany che Bild riportano che l'attuale accordo includa una clausola rescissoria.

Riguardo alla decisione di legarsi ulteriormente al club di Sinsheim, il kosovaro ha spiegato: "Il piano che mi è stato presentato mi ha convinto. Mi è stato promesso un ruolo importante e abbiamo una grande squadra. Ci sono giocatori davvero bravi qui. Per me, è importante anche divertirsi a giocare; voglio solo giocare a calcio".