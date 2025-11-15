Croazia, Gvardiol: "Mondiale? Non vediamo l'ora. Bello segnare, meglio non subire gol"

Josko Gvardiol, difensore della Croazia, è stato tra i grandi protagonisti del match vinto per 3-1 contro le Isole Faroe che ha consegnato alla Nazionale di Dalic il pass per i Mondiali del 2026. Di seguito le sue dichiarazioni nel post partita, riportate da Uefa.com: "Il nostro obiettivo è stato raggiunto con una partita di anticipo nelle qualificazioni. Possiamo dire con orgoglio di esserci qualificati e non vediamo l'ora. Andremo in Montenegro per la finale in modo rilassato, ma con l'intenzione di portare a casa i tre punti, perché ogni partita è una preparazione per ciò che ci aspetta in estate".

Due parole, infine, sul suo gol che al 23' ha avviato la rimonta croata dopo l'inatteso svantaggio: "Sono un difensore, quindi è bello segnare un gol e festeggiare con i miei compagni di squadra, ma onestamente preferirei sempre non subire gol e mantenere la porta inviolata piuttosto che segnare io stesso".