Portogallo, piovono critiche su Ronaldo dopo l'espulsione: "Dovrebbe vergognarsi"

Cristiano Ronaldo è tra i protagonisti di questa sosta per le Nazionali ma, per una volta, in senso negativo. In occasione del match contro l'Irlanda perso dai lusitani per 2-0 e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, il fuoriclasse ex Real Madrid e Juventus è stato espulso per una gomitata data ad un avversario. Inizialmente l'arbitro aveva estratto il giallo, ma poi l'episodio è stati rivisto al Var e il colore del cartellino è inevitabilmente cambiato.

A mette CR7 ulteriormente nell'occhio del ciclone è stato un gesto verso gli spalti, nel momento in cui stava abbandonando il campo dopo aver ricevuto l'espulsione. Serataccia dunque per l'attaccante ora all'Al Nassr, che di certo non è passata inosservata in Portogallo. A Bola, per esempio, ha aperto uno dei suoi editoriali con un titolo che non lascia spazio ad interpretazioni: "Cristiano dovrebbe vergognarsi".

Il giornalista Hugo Vasconcelos ha parlato così dell'episodio: "Ciò che è stato deplorevole non è stata solo la gomitata, frutto di un momento di passione, ma tutta la teatralità che ne è seguita. Le lacrime che suggerivano che l'irlandese stesse esagerando, i gesti di incomprensione, gli applausi ironici rivolti al pubblico... come se l'espulsione fosse responsabilità dei tifosi". A corredo, le parole del ct dell'Irlanda Heimir Hallgrimsson nel post partita: "Tutto era chiaro quando ha lasciato il campo. Non c'era altro da dire. È stato un momento di pura follia da parte sua".