Slovacchia, debutto con gol per Bobcek: "Sensazione incredibile, non me lo aspettavo"

Serata indimenticabile quella di ieri per Tomas Bobcek, attaccante della Slovacchia che ha deciso la sfida contro l'Irlanda del Nord nel giorno del suo debutto in Nazionale. Di seguito le sue parole nel post partita, ai canali ufficiali della federazione slovacca: "È una sensazione incredibile. Significa molto per me. Ogni calciatore in Slovacchia vuole giocare per la nazionale. Io ci sono riuscito e ho segnato il gol della vittoria al mio debutto. Non mi aspettavo che finisse così. Sono molto contento di come è andata oggi (ieri, ndr)".

L'attaccante racconta così riguardo al dialogo avuto con il ct Calzona: "Non c'erano molte istruzioni. Siamo andati lì con due attaccanti: i nostri compagni dovevano crossare per noi, dovevamo cercare un'occasione in area di rigore. Ne abbiamo approfittato. Dedico il gol a tutta la mia famiglia, che è con me fin dall'inizio da quando ho iniziato a giocare a calcio e - naturalmente -alla mia ragazza".

In chiusura: "L'atmosfera allo stadio era fantastica, il pubblico si sentiva per tutta la partita. Le parole dell'allenatore, secondo cui sarebbero stati il ​​dodicesimo giocatore, sono state confermate e sono state fantastiche".