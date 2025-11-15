Germania, Naglesmann critico nonostante il successo: "Dovevamo subire un gol"

Meritavamo di subire un gol. Ma non l'abbiamo fatto, quindi possiamo considerarci fortunati". E' un Julian Nagelsmann piuttosto critico quello che ha parlato dopo la vittoria di ieri della Germania per 2-0 contro il Lussemburgo, nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Decisiva una doppietta di Woltemade, attaccante passato in estate al Newcastle.

"Non abbiamo dato il massimo fin dall'inizio del primo tempo. Ho visto due o tre occasioni da parte degli avversari, in cui avrebbero potuto davvero passare in vantaggio", prosegue il ct tedesco come riportato da Kicker. La sua analisi, oltre a riservare altre critiche ("La squadra non è riuscita a calmare la partita e l'attacco non ha sfruttato a sufficienza le occasioni di contropiede"), verte anche sugli aspetti positivi della prestazione dei suoi: "Nel secondo tempo, l'impegno è stato significativamente migliore".