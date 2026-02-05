Lens, Thauvin: "Ho ottenuto grandi risultati in Italia. Certi commenti mi facevano ridere"

Il giorno dopo la vittoria contro il Troyes in Coppa di Francia e a due giorni dalla sfida di campionato contro il Rennes in Ligue 1, è intervenuto in conferenza stampa l'attaccante del Lens, Florian Thauvin. Queste le sue parole: "Mercoledì ho passato una bella serata (sorride). Sono di buon umore, ho visto la vittoria della squadra in casa. La qualificazione era la cosa più importante. Oltre a questo, sono orgoglioso di vedere tutti contribuire a questa avventura, con uno slancio così positivo. Anche i giocatori con meno minutaggio sono esemplari. Questo riflette la nostra squadra, il gruppo e il club. Sono stati persino premiati, come Florian Sotoca, che ha una storia significativa con il club da diverse stagioni. Ha segnato e fatto assist, quindi sono incredibilmente felice per lui. Flo' è un esempio per tutti noi; ha un atteggiamento fantastico, tira su tutti. Ero molto felice per lui ieri sera".

Sulla gara con il Rennes: "Mi aspetto una partita molto difficile, perché il Rennes arriva da tre sconfitte (contro Lorient, Monaco e Marsiglia). Con le partite appena giocate, credo che saranno carichi per ritrovare la fiducia. Hanno una squadra pronta a giocare in Europa, mi aspetto una partita molto dura. Non ci faranno regali".

Sulla super stagione del Lens: "A dire il vero, sapevo di cosa ero capace, soprattutto considerando i risultati ottenuti in Italia. Ho sorriso quando ho visto commenti di persone che dicevano che ero venuto solo per fare da mentore al gruppo e giocare qualche partita. Nel complesso, la squadra ha fatto una stagione discreta l'anno scorso e l'obiettivo era fare il passo successivo quest'anno, affermarsi nella classifica europea. Sono venuto qui per dare quel qualcosa in più. Le cose stanno andando molto bene per noi collettivamente e per me personalmente. Non pensavamo che sarebbe andata così bene così in fretta; le cose si stanno muovendo più velocemente del previsto. È meraviglioso, ma dobbiamo continuare così, mantenere questa mentalità e attenerci ai nostri principi, che sono il valore della squadra e il duro lavoro".