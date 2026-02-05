Non si placa la polemica tra Ronaldo e PIF: il portoghese out anche contro l'Al Ittihad
Non si placa la polemica tra Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr. Il portoghese da qualche giorno è in guerra aperta con il proprio club a causa dell'immobilismo dei gialloblù sul mercato e dopo essersi tirato fuori dall'ultimo match contro l'Al Riyadh, darà forfait anche in occasione del match di domani contro l'Al Ittihad.
A rivelarlo è il giornalista esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, il quale ha confermato come l'asso di Madeira non ha subito alcun infortunio, né che alla base della sua assenza c'è alcun problema fisico. Ma la scontentezza generale del modo in cui sta operando il fondo PIF.
