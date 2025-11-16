L'Italia di Favo vola agli ottavi dei Mondiali U17: 2-0 alla Repubblica Ceca, ora l'Uzbekistan

L’Italia di Massimiliano Favo prosegue imperterrita la propria marcia al Mondiale U17 in Qatar. Ieri ai sedicesimi di finale gli azzurrini si sono liberati del primo ostacolo nella fase a eliminazione diretta, la Repubblica Ceca, grazie alle reti di Arena (secondo gol consecutivo) e Maccaroni subentrato. Altamente revisionata l'azione del 2-0 per una situazione "borderline": Inacio scattato sul filo del fuorigioco, a margine di un’immagine televisiva poco chiara, pallone controllato dal marcatore che vince contrasto e rimpallo, purgando il portiere avversario Paar con un destro poderoso.

L'arbitro Van der Eijk, insieme al quarto ufficiale, hanno verificato la posizione di partenza del giocatore italiano tramite il Video Support e poi deciso di convalidare la rete. La panchina ceca ha protestato e richiesto un’ulteriore revisione, costringendo l’arbitro a tornare al monitor. Ma a seguito del secondo controllo, dubbi spazzati via e decisione immutata: "Per me è gol", ha comunicato il direttore di gara ai due staff, confermando così il 2-0 finale.

Si tratta della terza partita su quattro per la Nazionale di categoria senza gol incassati, a dimostrazione di una solidità difensiva e collettiva degna di nota. Missione compiuta dunque, accesso agli ottavi di finale completato: la prossima sfidante dell'Italia sarà l'Uzbekistan, che ha eliminato ai rigori la Croazia.

Tabellino del match

Reti: 52′ Arena, 78′ Maccaroni.

ITALIA (4-2-4): Longoni; Mambuku, Reggiani, Marini, De Paoli; Prisco, Steffanoni; Luongo, Inacio, Arena, Lontani. Allenatore: Favo.

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Paar; Hendericks, Pech, Argomento; Vanek, Janega, Sochurek, Palascak; Tomek, Skrkon, Novak. Allenatore: Drsek.