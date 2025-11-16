Inghilterra, Tuchel anticipa: "Kane unico centravanti al Mondiale? Credo ne avremo di più"

"Ho imparato molto sul lavoro. È molto diverso dal calcio di club. Siamo cresciuti tutti insieme. Abbiamo iniziato con ottimi risultati nel primo ritiro e prestazioni solide e serie". Racconta così la sua avventura sulla panchina dell'Inghilterra Thomas Tuchel, commissario tecnico in capo dallo scorso 1 gennaio e tra i tre allenatori in Europa finora capaci di qualificare la propria Nazionale ai Mondiali 2026 (insieme a Francia e Croazia). "Imparo molto sul calcio perché i miei assistenti mi tengono sempre sulle spine con nuove idee e modi di giocare con i dati", spiega a proposito della sua evoluzione da CT.

Nel corso della conferenza stampa verso l'impegno di questo pomeriggio contro l'Albania, i Three Lions però non intendono sottovalutare la gara: "Vogliamo vincere di nuovo", assicura Tuchel. "Domani affrontiamo una squadra albanese difficile da sfondare. Abbiamo scoperto che hanno subito solo due gol in questa stagione". Intanto però il tecnico tedesco ha iniziato a fare qualche calcolo anticipato in vista della partecipazione alla Coppa del Mondo e infatti ha anticipato una scelta.

Improbabile, però, che Harry Kane sia l’unico numero 9 riconosciuto che porterà al Mondiale la prossima estate: "Non credo. È possibile, ma non penso che succederà", ha confermato Tuchel quando gli è stato chiesto se Kane possa essere l’unico centravanti a salire sull'aereo, direzione USA. "Andremo con una rosa molto equilibrata. Non ho mai scelto una rosa per un Mondiale, ma l’idea generale è scegliere una squadra equilibrata con tutti i tipi di carattere e qualità diverse. Non posso escludere di andare con un solo attaccante, ma è più probabile che ne avremo più di uno come classico numero nove".