Arsenal sulle spine, infortunio per Gabriel col Brasile: oggi lo staff di Ancelotti lo valuterà

Il Brasile ha confermato che Gabriel Magalhães è stato costretto a uscire dopo 64 minuti di amichevole contro il Senegal (battuto 2-0) a causa di un infortunio all’inguine. Il centrale dell'Arsenal e della Nazionale verdeoro non ha potuto proseguire il match poi deciso dai gol di Estevao del Chelsea e Casemiro del Manchester United a Londra, ma la preoccupazione dei tifosi Gunners è tanta.

C'è grande ansia di conoscere la gravità dell’infortunio riportato da Gabriel, una delle colonne portanti dell'Arsenal capolista di Premier League. Specialmente in vista del derby del Nord di Londra contro il Tottenham, in programma domenica 23 novembre. Secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, il giocatore brasiliano verrà valutato in giornata dallo staff della Seleção: al momento non è ancora stata presa una decisione se il centrale classe '97 possa mettersi o meno in viaggio con il resto della squadra e Carlo Ancelotti in Francia, in vista dell’amichevole di martedì contro la Tunisia.

Sono arrivate cattive notizie anche per il Tottenham, poiché Pape Matar Sarr è stato sostituito all’inizio del secondo tempo per un sospetto infortunio: il centrocampista degli Spurs è stato tolto dal campo e rilevato da Nicolas Jackson poco prima dell’intervallo, ma non ci sono informazioni sul rischio che possa saltare il derby del Nord di Londra contro l’Arsenal, in programma il prossimo weekend.