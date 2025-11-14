Lazio, Isaksen: "Mi sento molto meglio rispetto a un mese fa, ora voglio gol e assist"

Gustav Isaksen è bello carico. L'esterno offensivo della Lazio ha vissuto un avvio di stagione complicato, condizionato dalla mononucleosi estiva che l'ha tenuto ai box nei primi impegni di quest'annata. Ora, però, è tornato ed è pronto a caricarsi la Lazio sulle sue spalle. In questi giorni, come tanti compagni, Isaksen è impegnato con la nazionale. E direttamente dal ritiro della Danimarca si è espresso così sulla sua condizione:

"Mi sento fisicamente e mentalmente meglio - le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it - rispetto a quando ero stato convocato con la Nazionale un mese fa. Sto molto bene e spero di poter aiutare la squadra con gol e assist. Il ct Riemer e i miei compagni di squadra mi danno moltissima fiducia. Questo è importante per me come giocatore, credo di più in me stesso e nelle mie capacità per affrontare al meglio ogni partita".

"Sono stato felice di sentire la reazione del mister dopo il mio gol contro il Cagliari, ma sono anche stato preso in giro dagli altri giocatori (ride, ndr.). La Bielorussia? Mi aspetto che vinceremo, altrimenti non meriteremo di andare ai Mondiali. Dobbiamo batterli con lo stesso atteggiamento e la stessa intensità che abbiamo avuto l'ultima volta che li abbiamo incontrati. Non voglio sottovalutarli, noi siamo davvero in ottima forma. Vedo tanta fame e un bel clima nella squadra, crediamo di poter fare davvero bene".