Olanda, piaga infortuni: anche l'ex Roma Kluivert lascia il ritiro e rientra in Inghilterra

Bandiera bianca in cielo per Justin Kluivert. Il centrocampista offensivo del Bournemouth è stato costretto a dare forfait per la prossima partita in programma dell’Olanda contro la Lituania domani a causa di un infortunio. Guaio fisico riportato venerdì durante la partita contro la Polonia (1-1), come segnalato dalla Federcalcio Oranje.

Niente da fare. Ragione per cui l'ex Roma ha dovuto impacchettare le sue cose e fare ritorno in Inghilterra, dal suo club di appartenenza, questa mattina per ricevere le cure del caso. Kluivert ha indossato la maglia da titolare come centrocampista offensivo nella partita di venerdì e ha giocato 74 minuti, prima di essere sostituito dall'ex Milan Tijjani Reijnders. La partita di domani per l'Olanda è cruciale, perché anche solo con un pareggio ad Amsterdam contro la Lituania, la ciurma di Koeman sarà certa del pass diretto per i Mondiali 2026.

Scelte rimaneggiate. Oltre a Kluivert, tuttavia, il CT degli Oranje dovrà fare a meno di un altro giocatore. Jan Paul Van Hecke (difensore del Brighton) non sarà disponibile: contro la Polonia ha ricevuto un cartellino giallo nei minuti di recupero per un fallo su Kamil Grosicki, scontando così una squalifica per la prossima partita. Con gli infortuni e relativi rientri a casa di Denzel Dumfries, Wout Weghorst e Quilindschy Hartman, coach Koeman avrà a disposizione solo 20 giocatori contro la Lituania.