Donnarumma fisso, c'è Reijnders: Manchester City-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Manchester City-Borussia Dortmund, una delle partite in scena questa sera alle 21 e valide per il quarto turno di League Phase in Champions League. Pep Guardiola conta sull'ex PSG Donnarumma dal 1', così come in Reijnders a centrocampo nella linea a 4 composta con Savinho-Foden-Doku. In attacco chiodo fisso Haaland, ci rimette Marmoush in panchina.
Quanto al Borussia Dortmund, Niko Kovac lascia in panchina Bellingham Jr e preferisce Nmecha-Sabitzer in coppia davanti la difesa, mentre Adeyemi-Beier agiranno alle spalle di Guirassy centravanti di riferimento.
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; M.Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; Nicolas González; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.
A disposizione: Trafford, Bettinelli, Ruben Dias, Aké, Marmoush, Cherki, B.Silva, Ait-Nouri, Khusanov, Bobb, Lewis.
Allenatore: Guardiola.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy.
Allenatore: Kovac.
Le gare delle 18:45
Pafos - Villarreal 1-0 (in corso)
Qarabag - Chelsea 2-1 (in corso)
Champions League, le gare delle 21
21:00 Ajax - Galatasaray
21:00 Benfica - Leverkusen
21:00 Club Brugge - Barcellona
21:00 Inter - Kairat Almaty
21:00 Manchester City - Dortmund
21:00 Marsiglia - Atalanta
21:00 Newcastle - Ath. Bilbao
Champions League, i risultati di ieri
Napoli – Francoforte 0-0
Slavia Praga – Arsenal 0-3
32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)
Atletico Madrid – Royale Union SG 3-1
39' Julian Alvarez (A), 72' Gallagher (A), 80' Sykes (R), Llorente 95' (A)
Bodo/Glimt – Monaco 0-1
43' Balogun (M)
Juventus – Sporting Lisbona 1-1
12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)
Liverpool – Real Madrid 1-0
61' Mac Allister (L)
Olympiakos – PSV 1-1
17' Martins (O), 92' Pepi (P)
PSG – Bayern Monaco 1-2
4' Luis Diaz (B), 32' Luis Diaz (B), 74' Joao Neves (P)
Tottenham – FC Copenhagen 4-0
19' Johnson (T), 51' Odobert (T), 64' Van de Ven (T), 67' Palhinha (T)