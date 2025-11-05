Brugge-Barcellona, le formazioni ufficiali: Stankovic sfida Lamine Yamal, occhi su Ordonez
Dichiarate le formazioni ufficiali anche di Brugge-Barcellona, match valido per il quarto turno di League Phase di Champions League. I belgi di mister Hayen schierano dal primo minuto il figlio d'arte Stankovic a centrocampo (per il quale l'Inter potrebbe far scattare la recompra al termine della stagione), mentre in difesa occhi puntati su Ordonez (desiderio della dirigenza nerazzurra). In attacco spazio lasciato a Tresoldi, osservato speciale di Rino Gattuso per un'eventuale convocazione in Nazionale.
Il Barcellona invece spariglia un po' le carte viste alcune assenze importanti per infortunio e lancia Casadò da mediano insieme a De Jong, mentre in difesa largo alla coppia Koundé-Araujo, in protezione dell'ex Juve Szczesny tra i pali. In avanti titolarissimo Lamine Yamal con Fermin Lopez e Rashford sulla trequarti, mentre Ferran Torres agirà da falso nove.
CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika; Carlos Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi.
Allenatore: Hayen.
BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Koundé, Araujo, E.Garcia, Balde; Casadò, De Jong; Yamal, F.Lopez, Rashford; F.Torres.
A disposizione: Kochen, Eder Aller, Cubarsi, Lewandowski, G.Martin, Olmo, Bernal, Dro, Bardghji, Xavi Espart.
Allenatore: Flick.
