Tonali faro a centrocampo, Berenguer c'è: Newcastle-Athletic Bilbao, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Newcastle-Athletic Bilbao, altra super sfida prevista per questa sera (ore 21) nel quarto turno di League Phase in Champions League. Al St.James' Park coach Howe scommette forte su Sandro Tonali a centrocampo, con Bruno Guimaraes e Joelinton ai suoi fianchi, poi sfrontatezza in attacco per il tridente Barnes-Woltemade-Gordon. Lato Athletic, mister Valverde risponde con un 4-2-3-1 e l'ex Torino Berenguer nella trequarti alto a destra.
NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; G.Guimaraes, Tonali, Joelinton; Barnes, Woltemade, Gordon.
Allenatore: Howe.
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): U.Simon; J.Areso, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Juaregizar, A.Rego; Berenguer, Vesga, Navarro; Gomez.
Allenatore: Valverde.
Le gare delle 18:45
Pafos - Villarreal 1-0 (in corso)
Qarabag - Chelsea 2-2 (in corso)
Champions League, le gare delle 21
21:00 Ajax - Galatasaray
21:00 Benfica - Leverkusen
21:00 Club Brugge - Barcellona
21:00 Inter - Kairat Almaty
21:00 Manchester City - Dortmund
21:00 Marsiglia - Atalanta
21:00 Newcastle - Ath. Bilbao
Champions League, i risultati di ieri
Napoli – Francoforte 0-0
Slavia Praga – Arsenal 0-3
32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)
Atletico Madrid – Royale Union SG 3-1
39' Julian Alvarez (A), 72' Gallagher (A), 80' Sykes (R), Llorente 95' (A)
Bodo/Glimt – Monaco 0-1
43' Balogun (M)
Juventus – Sporting Lisbona 1-1
12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)
Liverpool – Real Madrid 1-0
61' Mac Allister (L)
Olympiakos – PSV 1-1
17' Martins (O), 92' Pepi (P)
PSG – Bayern Monaco 1-2
4' Luis Diaz (B), 32' Luis Diaz (B), 74' Joao Neves (P)
Tottenham – FC Copenhagen 4-0
19' Johnson (T), 51' Odobert (T), 64' Van de Ven (T), 67' Palhinha (T)