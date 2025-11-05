Barcellona, ufficiale. Il presidente Laporta annuncia: "Ecco quando torneremo al Camp Nou"

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato con i media prima della partita di Champions League contro il Club Brugge e ha voluto ritagliare uno spazio apposito per difendere a spada tratta Lamine Yamal dopo le critiche nate nella debacle nel Clasico: "Lamine è un genio e io sono al suo fianco, dandogli tutto il mio supporto. È un ragazzo fantastico e un giocatore straordinario. Quello che dobbiamo fare è prenderci cura di lui e proteggerlo", ha spiegato il numero uno del club catalano.

"Sono perfettamente allineato con tutto ciò che significa proteggere Lamine, stare al suo fianco, dargli supporto… È un ragazzo di 18 anni e non è facile digerire tutto quello che gli è successo", ha spiegato Laporta. "Bisogna essere comprensivi con lui perché ha avuto problemi di pubalgia e questo non si risolve da un giorno all’altro. Sta lavorando molto, il che è ammirevole, anche per tutti gli altri giocatori infortunati. Anzi, ho avuto l’opportunità di vedere come funziona il processo di recupero".

Quanto al ritorno ufficiale allo Spotify Camp Nou: "Tutto è abbastanza testato, ma ora dobbiamo provarlo con il pubblico. Ringraziamo tutti coloro che verranno, perché così si potrà constatare che è già pronto. Se non ci saranno imprevisti, ve lo dico sempre, potremo tornare con la prima partita ufficiale allo Spotify Camp Nou a fine novembre, sia il 22 che il 29 (contro Athletic Bilbao e Alaves, ndr)".