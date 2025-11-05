"Cadute parte del percorso, il ritorno fa la differenza": PSG, Hakimi parla dopo l'infortunio

Poteva andare peggio di così, ma Achraf Hakimi dovrà rimanere lontano dal campo per almeno un mese e mezzo. Il laterale marocchino ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra ieri dopo aver subito un'entrataccia di Luis Diaz nel finale di primo tempo di PSG-Bayern Monaco. Dalle immagini si prospettava un infortunio più grave di quanto diagnosticato, ma Luis Enrique lo perderà e sarà da valutare anche la probabile chiamata del Marocco in Coppa d’Africa. Se non dovesse essere completamente fuori gioco, Hakimi potrebbe affrontare una vera corsa contro il tempo per tornare disponibile per la sua Nazionale.

Rotto il silenzio

Sui suoi social network, intanto, Hakimi ha pubblicato un messaggio per mostrare tutta la sua determinazione di fronte a questo imprevisto fisico: "Le cadute fanno parte del percorso, il ritorno fa la differenza", ha scritto di suo pugno, accompagnando l’immagine con la frase: "Piccolo contrattempo, grande ritorno".

La ricostruzione

Nel corso di PSG-Bayern Monaco ieri al Parco dei Principi, Hakimi è uscito - aiutato - dal campo in preda al dolore e con il viso tagliato dalle lacrime per un intervento a forbice di Luis Diaz al 45'+3 a metà campo. Un fallo evidente, che ha coinvolto la caviglia sinistra dell'ex Inter, costringendolo ad abbandonare la partita sostituito da Mayulu. Ma prima l'arbitro di campo, su richiamo del VAR, ha rivisto al monitor l'azione in questione per estrarre un cartellino rosso diretto all'attaccante colombiano.