Benfica-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali: mission impossible per Mou, Sudakov dal 1'
Annunciate anche le formazioni ufficiali di Benfica-Bayer Leverkusen, altra sfida affascinante della serata in chiusura del quarto turno di League Phase di Champions League. José Mourinho è chiamato a risollevare lo spirito e aggiustare una classifica complicatissima (penultimo al momento) in casa Aquile, così conta su capitan Otamendi in coppia con Araujo nella retroguardia, trequarti super offensiva con Lukebakio-Barreiro-Sudakov a supporto di Pavlidis. Le Aspirine di Hjulmand invece rispondono in campo con Echeverri (in prestito dal City) sulla trequarti e in coppia con bomber Poku, Kofane però il 9 designato.
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Araujo, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea; Lukebakio, Barreiro, Sudakov; Pavlidis.
Allenatore: Mourinho.
BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Arthur, Garcia, Maza, Grimaldo; Echeverri, Poku; Kofane.
Allenatore. Hjulmand.
Le gare delle 18:45
Pafos - Villarreal 1-0 (in corso)
Qarabag - Chelsea 2-2 (in corso)
Champions League, le gare delle 21
21:00 Ajax - Galatasaray
21:00 Benfica - Leverkusen
21:00 Club Brugge - Barcellona
21:00 Inter - Kairat Almaty
21:00 Manchester City - Dortmund
21:00 Marsiglia - Atalanta
21:00 Newcastle - Ath. Bilbao
Champions League, i risultati di ieri
Napoli – Francoforte 0-0
Slavia Praga – Arsenal 0-3
32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)
Atletico Madrid – Royale Union SG 3-1
39' Julian Alvarez (A), 72' Gallagher (A), 80' Sykes (R), Llorente 95' (A)
Bodo/Glimt – Monaco 0-1
43' Balogun (M)
Juventus – Sporting Lisbona 1-1
12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)
Liverpool – Real Madrid 1-0
61' Mac Allister (L)
Olympiakos – PSV 1-1
17' Martins (O), 92' Pepi (P)
PSG – Bayern Monaco 1-2
4' Luis Diaz (B), 32' Luis Diaz (B), 74' Joao Neves (P)
Tottenham – FC Copenhagen 4-0
19' Johnson (T), 51' Odobert (T), 64' Van de Ven (T), 67' Palhinha (T)