Benfica-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali: mission impossible per Mou, Sudakov dal 1'

Annunciate anche le formazioni ufficiali di Benfica-Bayer Leverkusen, altra sfida affascinante della serata in chiusura del quarto turno di League Phase di Champions League. José Mourinho è chiamato a risollevare lo spirito e aggiustare una classifica complicatissima (penultimo al momento) in casa Aquile, così conta su capitan Otamendi in coppia con Araujo nella retroguardia, trequarti super offensiva con Lukebakio-Barreiro-Sudakov a supporto di Pavlidis. Le Aspirine di Hjulmand invece rispondono in campo con Echeverri (in prestito dal City) sulla trequarti e in coppia con bomber Poku, Kofane però il 9 designato.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Araujo, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea; Lukebakio, Barreiro, Sudakov; Pavlidis.

Allenatore: Mourinho.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Arthur, Garcia, Maza, Grimaldo; Echeverri, Poku; Kofane.

Allenatore. Hjulmand.

