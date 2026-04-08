Ufficiale De Zerbi completa il suo staff al Tottenham: annunciato l'arrivo di altri due italiani

Prende forma il nuovo Tottenham targato Roberto De Zerbi. Dopo l’annuncio dell’arrivo del tecnico italiano sulla panchina degli Spurs, il club londinese ha ufficializzato anche la composizione completa dello staff che accompagnerà l’ex Brighton nella sua nuova avventura.

Attraverso un comunicato, la società ha confermato due nuovi innesti: Marcattilio Marcattili entrerà come preparatore atletico della prima squadra, mentre Marcello Quinto assumerà il ruolo di allenatore senior per lo sviluppo professionale. Si tratta di figure già ben conosciute da De Zerbi.

Marcattilio, detto Marco, collabora con l’allenatore italiano fin dal 2015, dai tempi del Foggia, e ha seguito il suo percorso negli anni. Più recente invece il legame con Quinto, che negli ultimi tre anni ha lavorato al suo fianco tra Brighton e Marsiglia.

I due si aggiungono a uno staff già definito, che comprende Bruno Saltor e Andreas Georgson come vice allenatori, Cameron Campbell per lo sviluppo individuale e Fabian Otte come preparatore dei portieri. Confermato anche il supporto di Stuart Lewis e Dean Brill.