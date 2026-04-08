Sporting CP, Rui Borges: "Ce la giocheremo anche a Londra, qualificazione ancora possibile"

Rui Borges, allenatore dello Sporting CP, ai microfoni della UEFA ha parlato così della gara persa contro l'Arsenal ieri sera, che mette fine all'imbattibilità interna dei portoghesi: "È frustrante. È naturale provare un po' di amarezza dopo la grande partita che abbiamo disputato qui contro una squadra di altissimo livello. Se guardiamo a tutti i 92 minuti, abbiamo avuto tre o quattro occasioni nitide, mentre loro non ne hanno avute nessuna, a parte il gol annullato. Ci è mancata solo un po' di cattiveria sotto porta. Ma questo è il calcio; restiamo a testa alta e continuiamo a credere che la qualificazione sia possibile".

Sulla gara di ritorno ha poi aggiunto: "Credo che dovremo essere maturi e intelligenti nel modo in cui proveremo a ribaltare il risultato, tenendo a mente che giochiamo contro un avversario di classe superiore capace di fare la differenza nel minimo spazio, come è successo in occasione del gol di oggi. Sono fermamente convinto che a Londra saremo competitivi e che ce la giocheremo fino alla fine".