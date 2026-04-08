Bayern Monaco, Kompany difende Vinicius: "Giocatore così, alla Ribery, servono al calcio"

Non solo campo e risultato, ma anche rispetto e personalità. Dopo il successo del Bayern Monaco per 2-1 sul Real Madrid nell’andata dei quarti di Champions League, Vincent Kompany ha voluto spendere parole importanti per Vinicius Junior, finito spesso nel mirino per il suo atteggiamento.

Il tecnico belga, nonostante la vittoria costruita con i gol di Luis Díaz e Harry Kane, ha mostrato grande considerazione per l’esterno brasiliano: “Vini deve continuare a essere se stesso. Ha il mio pieno appoggio, anche se è un avversario”. Un messaggio chiaro, che va oltre il risultato.

Kompany ha sottolineato il valore di giocatori fuori dagli schemi: “A volte servono profili così. Anche noi ne abbiamo avuti, come Franck Ribéry, e li abbiamo sempre apprezzati”. Parole che difendono non solo il talento, ma anche la personalità di Vinicius.

Il tecnico ha poi invitato a mantenere equilibrio nei giudizi: “Ognuno può avere la propria opinione, ma senza superare il limite. Io rispetto Vinicius, indipendentemente dal risultato”.