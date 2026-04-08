Brutta sorpresa per Beye: svaligiata nella notte la casa del tecnico del Marsiglia

Habib Beye è stato vittima di un furto nella sua abitazione di Fuveau, nei pressi di Marsiglia, nella notte tra il 7 e l’8 aprile. Secondo quanto riportato da media francesi, i ladri hanno agito in assenza del tecnico, introducendosi nella villa dopo aver scavalcato il muro di cinta e forzato una finestra.

Una volta all’interno, i malviventi si sono impossessati principalmente di articoli di lusso, tra cui accessori firmati Louis Vuitton e una valigia contenente abiti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini, mentre la sindaca di Fuveau, Béatrice Bonfillon, è stata informata dell’accaduto e ha annunciato un confronto con la polizia municipale per valutare eventuali misure di sicurezza.

L’episodio arriva in un momento già delicato per Beye, nominato sulla panchina dell’OM lo scorso 18 febbraio al posto di Roberto De Zerbi. Il suo avvio alla guida del club marsigliese è stato complicato: tre sconfitte nelle prime sei giornate di Ligue 1 e l’eliminazione nei quarti di finale di Coppa di Francia hanno rallentato la corsa della squadra, che rischia di perdere la qualificazione in Champions League. Non è la prima volta che l’ex difensore vive un episodio traumatico: già in passato era stato vittima di un furto d'auto nella stessa zona.