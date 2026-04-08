Arsenal, Martinelli: "Sapevamo quanto fosse forte lo Sporting, Gyokeres ci ha istruito"

Gabriel Martinelli, attaccante dell'Arsenal, ha commentato ai microfoni di Sport TV dopo il successo che proietta i Gunners ad una gara di ritorno sicuramente più agevole: "Sapevamo quanto fosse forte lo Sporting. Abbiamo parlato a lungo con Viktor Gyökeres durante la settimana; ci ha spiegato che sono una squadra molto solida e abbiamo anche visionato diversi video su di loro. Eravamo consapevoli che non sarebbe stata una partita facile, specialmente qui a Lisbona.

Abbiamo mostrato grande compostezza fin dall'inizio. Naturalmente, non è mai semplice venire in questo stadio, mantenere la porta inviolata e uscirne con i tre punti, ma credo che la vittoria sia meritata. Sono molto felice per il risultato, ma sappiamo che è solo il primo round. Andremo a Londra con la stessa mentalità".