Stasera PSG-Liverpool, come un anno fa: Luis Enrique ha il gruppo quasi al completo
Il grande appuntamento europeo è arrivato. Questa sera il Paris Saint-Germain accoglie il Liverpool al Parco dei Principi per l’andata dei quarti di finale di Champions League, in una sfida che riporta alla mente il confronto della scorsa stagione.
Dodici mesi fa, infatti, le due squadre si erano incrociate agli ottavi: i parigini erano usciti sconfitti all’andata in casa, riuscendo poi a ribaltare tutto nel ritorno ad Anfield. Un precedente che aggiunge ulteriore tensione a una sfida già ricca di significati.
Per Luis Enrique arrivano notizie tutto sommato positive sul fronte della disponibilità. Il tecnico spagnolo potrà contare su un gruppo quasi al completo, con poche defezioni. Restano infatti indisponibili Bradley Barcola e Fabian Ruiz, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici.
Per il resto, nessuna assenza rilevante, un fattore che potrebbe risultare decisivo in una gara di questo livello. Il PSG si presenta dunque con una rosa competitiva e pronta a dare battaglia contro una delle squadre più temibili d’Europa.
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