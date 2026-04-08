TMW Al Ittihad, Sergio Conceicao è nel mirino della critica. Okan Buruk in lista

Okan Buruk è uno dei possibili candidati per l'Al Ittihad, club saudita che può cambiare tecnico nel corso delle prossime settimane. Il turco ha rifiutato l'offerta del Tottenham nei giorni scorsi, preferendo rimanere al Galatasaray fino al termine della stagione, quando gli scadrà il contratto e probabilmente saluterà. Dopo avere allenato comunque un club molto importante, avendo la possibilità di gestire anche stelle di prima grandezza come Mauro Icardi e Victor Osimhen, salvo poi vincere anche trofei come il campionato turco e la Coppa, riuscendo a battere la Juventus in champions.

Sul suo profilo c'è anche la Lazio, qualora il club di Claudio Lotito dovesse cambiare strategia. Dipenderà quindi anche dal futuro di Maurizio Sarri, ma il profilo di Buruk — giovane, ambizioso e già abituato a lavorare con pressioni importanti — risponde in modo quasi ideale alle esigenze dei biancocelesti. Il nodo contrattuale è quindi destinato a tenere banco.

Nei giorni scorsi il tecnico dell'Al Ittihad Sergio Conceicao è stato contestato. C'è anche chi gli ha chiesto di vincere la Champions League asiatica. "Penso a tutto - aveva risposto a un tifoso - Ho una famiglia, amico mio. Ho una famiglia e non sono felice di questo momento. Posso promettervi che continueremo a lottare".