Al Ittihad, Conceicao già al lavoro: è il settimo tecnico portoghese in Saudi Pro League

Al Ittihad, Conceicao già al lavoro: è il settimo tecnico portoghese in Saudi Pro LeagueTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:26Calcio estero
Michele Pavese

"Olá, tifosi dell’Al Ittihad! Siamo qui!". Così ha esclamato Sergio Conceiçao all’aeroporto di Gedda, salutando i tifosi della sua nuova squadra al suo arrivo nella giornata di ieri. Accolto dai dirigenti del club con un mazzo di fiori e una sciarpa giallo-nera, il tecnico portoghese ha iniziato subito a lavorare senza perdere tempo.

Il primo allenamento è stato programmato per la sera, come consuetudine in Arabia Saudita a causa del caldo, e Conceiçao ha già potuto osservare i principali protagonisti della squadra, tra cui Benzema, Kanté, Diaby, Fabinho, Bergwijn e i portoghesi Danilo Pereira e Roger Fernandes. Al centro sportivo lo attendeva anche Ramón Planes, direttore sportivo del club saudita.

L’ex allenatore di Porto e Milan ha l’obiettivo di invertire il difficile avvio di stagione dell’Al Ittihad, campione uscente di campionato e coppa nazionale. Laurent Blanc, il precedente tecnico francese, era stato esonerato dopo le sconfitte contro l’Al Nassr di Jorge Jesus e lo Shabab Al Ahli di Paulo Sousa. La prima partita di Conceiçao sulla panchina saudita è in programma il 17 ottobre contro l’Al Fayha, con oltre una settimana a disposizione per preparare il debutto.

I portoghesi continuano a essere tra i tecnici più apprezzati nel calcio saudita: già sette allenatori lusitani guidano squadre nel campionato locale: Jorge Jesus, Pedro Emanuel, Armando Evangelista, José Gomes, Mário Silva e Paulo Sérgio. Conceiçao va così ad aggiungersi a questo gruppo, proseguendo la tradizione iniziata anni fa da Artur Jorge, aprendo la strada ai connazionali nel Regno Saudita.

