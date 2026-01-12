Ufficiale Dopo 7 anni in Europa, Tete torna a casa: il Gremio riabbraccia il suo figliol prodigo

Il ritorno a casa è realtà: Tete è nuovamente un giocatore del Grêmio. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del club e aver costruito la propria carriera in Europa, l’esterno offensivo brasiliano torna a Porto Alegre con un contratto valido fino alla fine del 2029, pronto a scrivere un nuovo capitolo con la maglia dell’Imortal Tricolor.

Il percorso europeo di Tetê è iniziato nel 2019 allo Shakhtar Donetsk, sotto la guida di Luís Castro. In Ucraina si è subito imposto, contribuendo alla conquista del campionato e della Coppa nazionale nella sua prima stagione. I successi sono proseguiti anche l’anno seguente, con il bis in campionato e la vittoria della Supercoppa, consolidando il suo status di talento emergente nel panorama continentale. All’inizio del 2022 è arrivata l’esperienza in Francia, con il trasferimento in prestito al Lione. In Ligue 1 Tetê si è messo in luce grazie a prestazioni convincenti, arricchite da gol e assist. La stagione successiva ha assaggiato il calcio inglese con il Leicester City, vivendo l’intensità della Premier League, prima di approdare, a metà 2023, al Galatasaray, uno dei club più prestigiosi della Turchia.

Dal luglio 2024 ha vestito la maglia del Panathinaikos, in Grecia, dove ha continuato a offrire un contributo importante sia in campionato sia nelle competizioni europee, dimostrando continuità e maturità tecnica. Ora, a distanza di sette anni, Tetê torna al Grêmio per realizzare un sogno coltivato fin da bambino: giocare all’Arena con la maglia della prima squadra. Un ritorno carico di significato, che riaccende l’entusiasmo dei tifosi e rafforza il legame tra il club e uno dei suoi figli più talentuosi. Bentornato a casa, Tetê.