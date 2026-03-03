Troppi gol da piazzati in Premier? Arteta ne vorrebbe anche di più: "Vogliamo dominare"

L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, vuole che la sua squadra sia ancora più prolifica sulle palle inattive, dopo aver segnato due reti da corner lo scorso fine settimana contro il Chelsea, portando il totale stagionale a 21 gol in questa specialità. "Mi dispiace solo che non segniamo ancora di più da palla inattiva", ha dichiarato Arteta in conferenza stampa. "E mi dispiace anche quando ne subiamo. Il nostro obiettivo è essere la squadra migliore e più dominante in ogni aspetto del gioco. Questa è la traiettoria e l'ambizione di questo gruppo. Come club, vogliamo puntare allo stesso traguardo. Quindi, cercheremo di riuscirci".

Incalzato dalle critiche di chi ritiene l'Arsenal troppo dipendente dai calci piazzati per la propria fase offensiva, il tecnico spagnolo ha chiarito di non dare peso a tali osservazioni. "Non so come si possa esultare in modo diverso per un gol rispetto a un altro", ha replicato. "Forse per YouTube uno è più bello dell'altro. Non lo so, ma la realtà del calcio dipende da molti fattori. Mi piacerebbe giocare con tre uomini in più nella mia metà campo per esprimere un calcio meraviglioso e avere sempre un uomo libero. Ma questa non è la realtà del calcio".

Arteta ha poi sottolineato come questa tendenza sia ormai consolidata in tutto il campionato inglese, citando l'esempio di altri top club. "Se volete vedere quel tipo di calcio, dovete andare in un altro Paese, perché in Premier League, nelle ultime due o tre stagioni, le cose non stanno così. Il numero di gol segnati su palla inattiva dal Chelsea o dal Manchester United lo dimostra. Quando ero al Manchester City ci lavoravamo tantissimo. Quindi, è un fattore che conta", ha concluso, rivendicando l'importanza strategica dei piazzati nel calcio moderno.