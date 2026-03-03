Marocco, si chiude l'era Regragui: il ct dei Leoni dell'Atlante ha rassegnato le dimissioni

Walid Regragui non è più l'allenatore del Marocco. Secondo quanto riferito da Foomercato, il commissario tecnico ha raggiunto un accordo con la federazione per rassegnare le dimissioni dal suo incarico. La decisione segna la fine di un'era storica per i "Leoni dell'Atlante", culminata con l'incredibile cavalcata fino alle semifinali della Coppa del Mondo 2022, un traguardo mai raggiunto prima da una nazionale africana.

I dettagli del suo addio sono ormai definiti e Regragui non è più alla guida tecnica della nazionale. L'unico passaggio mancante resta l'annuncio formale da parte della Royal Moroccan Football Federation (FRMF), che dovrebbe tenere una conferenza stampa nei prossimi giorni per ufficializzare la notizia e fornire i dettagli necessari sulla fase di transizione. L'uscita di scena arriva in un momento di profonde riflessioni sulla direzione tecnica della squadra, a seguito delle recenti prestazioni e delle crescenti aspettative per il futuro.

La federazione inizierà ora il processo di selezione per individuare un successore in grado di mantenere il Marocco ai vertici del calcio africano e internazionale. L'obiettivo della FRMF è quello di non disperdere il lavoro svolto negli ultimi anni, garantendo continuità alla crescita esponenziale del movimento calcistico marocchino. Resta da capire se il profilo scelto sarà quello di un tecnico internazionale di alto profilo o se si opterà per una soluzione di continuità interna: si è parlato molto di Mohamed Ouahbi, l'allenatore dell'Under-20.